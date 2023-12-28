Полицейские поймали 22-летнего рязанца с наркотиками

Возбуждено уголовное дело.

Полицейские поймали 22-летнего рязанца с наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Наряд ППС, двигаясь в Рязани по маршруту патрулирования, на улице Кальная заметил мужчину, который, увидев полицейских, попытался скрыться в ближайшем дворе.

Правоохранители остановили прохожего. В ходе общения с 22-летним рязанцем патрульные предположили, что человек находится под воздействием психотропных препаратов.

На место вызвали оперативников Управления по контролю за оборотом наркотиков. Они досмотрели рязанца и обнаружили при нем контейнер с порошкообразным веществом.

Экспертиза установила, что это синтетический наркотик весом 2,7 грамма. Злоумышленника задержали.

Возбуждено уголовное дело.