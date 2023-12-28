Новогодний стол россиян подорожал на 8%

Из-за увеличения стоимости мяса птицы, яиц и мандаринов.

Новогодний стол россиян подорожал на 8% по сравнению с прошлым годом. Об этом рассказала вице-премьер России Виктория Абрамченко, пишет РИА Новости.

«Новогодний стол будет на 8% дороже, чем в прошлом году. Из-за увеличения стоимости мяса птицы, яиц и мандаринов, — подчеркнула она.

В своих заявлениях Абрамченко ссылается на данные отраслевых ассоциаций и бизнес-сообщества.

При этом вице-премьер напомнила, что к Новому году в России заметно снизились цены на красную икру, но выросли на алкоголь, в частности, шампанское.