На Театральной площади в Рязани припаркованные машины снова заблокировали проезд троллейбусам

По словам автора, это уже четвертый раз за неделю.

На Театральной площади в Рязани припаркованные машины снова заблокировали проезд троллейбусам. Об этом сообщили очевидцы в Telegram-канале «Рязань: о городской среде».

«На Театральной площади надо ставить машину ГИБДД на постоянной основе. А в идеале — наконец-то переделать площадь, чтобы четко разграничить пространства для езды и парковки», — написано в посте.

По словам автора, это уже четвертый раз за неделю, когда на Театральной площади припаркованные машины перекрывают дорогу.

Напомним, такое уже случалось во вторник, 26 декабря.