Минобороны назвало число контрактников, служащих в Вооруженных силах России

Более 640 тысяч человек.

Минобороны впервые с начала специальной военной операции назвало число служащих в Вооруженных силах по контракту. Об этом пишет РБК.

Всего контрактную службу проходят более 640 тысяч человек, следует из материалов «Армия в цифрах — 2023».

Также в ведомстве рассказали о том, что в составе отрядов БАРС участие в СВО приняли более 40 тысяч человек. Свыше 7 тысяч сейчас выполняют боевые задачи.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что в этом году контракты заключили более 480 тысяч.