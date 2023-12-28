Минобороны назвало число контрактников, служащих в Вооруженных силах России
Более 640 тысяч человек.
Минобороны впервые с начала специальной военной операции назвало число служащих в Вооруженных силах по контракту. Об этом пишет РБК.
Всего контрактную службу проходят более 640 тысяч человек, следует из материалов «Армия в цифрах — 2023».
Также в ведомстве рассказали о том, что в составе отрядов БАРС участие в СВО приняли более 40 тысяч человек. Свыше 7 тысяч сейчас выполняют боевые задачи.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что в этом году контракты заключили более 480 тысяч.