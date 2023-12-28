Мэр Рязани Виталий Артемов назначил двух начальников управлений администрации
Подписан ряд распоряжений.
Мэр Виталий Артемов подписал ряд распоряжений, касающихся кадровых назначений в новой структуре горадминистрации. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Начальником управления административно-технической инспекции назначена Елена Шаврина. Ранее она работала начальником контрольно-аналитического управления.
Кроме того, начальником управления контроля стала Алия Минеева. Она занимала должность заместителя начальника контрольно-аналитического управления — начальника отдела административно-технического контроля по Советскому району.