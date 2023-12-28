Медведев назвал основные цели спецоперации на Украине

По его словам, это разоружение ВСУ, смещение правящего бандеровского режима и отказ Украины от неонацистской идеологии.

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал основные цели спецоперации на Украине. Об этом он заявил в публикации в Telegram-канале.

«Спецоперация продолжится, ее целью останется разоружение украинских войск. Смещение правящего бандеровского режима — важнейшая и неизбежная цель», — написал чиновник. Он добавил, что еще одной целью является отказ Украины от неонацистской идеологии.

Также Медведев назвал такие города, как Одесса, Днепропетровск, Харьков, Николаев, Киев, русскими. «Все они пока еще маркированы желто-голубым на бумажных картах и в электронных планшетах», — заявил чиновник.