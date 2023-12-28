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Киев принудительно вывез более ста тысяч людей из подконтрольной ВСУ части ДНР
Людей вывозят в Житомирскую область.

Киев принудительно вывез более ста тысяч людей из подконтрольной ВСУ части ДНР. Об этом сообщает РИА Новости.

«Обязательная эвакуация населения Донецкой области началась в августе 2022 года. С этого времени в ее пределах в безопасные регионы переместились более ста тысяч граждан», — говорится в публикации.

Отмечается, что среди них — более 13,2 тысячи детей и 4,8 тысячи маломобильных граждан. Людей вывозят в Житомирскую область.