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Хуснуллин: льготную ипотеку в России хотят продлить только в некоторых регионах
По его словам, с 1 июля 2024 года будет пересмотрена часть подходов к льготным ипотечным программам.

Льготные ипотечные программы в России планируется продлить только в регионах, где на нее невысокий спрос, а семейную — по всей стране, заявил на совещании с регионами вице-премьер России Марат Хуснуллин, пишет РИА Новости.

По его словам, с 1 июля 2024 года будет пересмотрена часть подходов к льготным ипотечным программам.

«Мы уже точно видим, что семейную ипотеку будем предлагать продлевать. По льготной, скорее всего, будем предлагать ее продлевать в отдельных регионах, где слабый спрос. Массово на всю страну льготную ипотеку продлевать не будем, свою функцию она выполнила», — сказал Хуснуллин.

Он также выразил надежду на дальнейшую поддержку таких ипотечных программ, как дальневосточная, сельская, ИТ-ипотека, ипотека для новых российских регионов.