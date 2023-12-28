ФСБ провели учения на территории «Ново-Рязанской ТЭЦ»

В Рязанской области 28 декабря региональная ФСБ провела учения на территории ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По сценарию, на территорию ТЭЦ проникла группа вооруженных людей и взяла в заложники охранников предприятия, а затем выдвинула политические требования, на выполнение которых отводится ограниченное время. На место приехали сотрудники правоохранительных органов.

«В ходе переговоров преступники выдвинули заведомо невыполнимые условия, угрожали лишить жизни заложников и вывести из строя предприятие. В этой связи было принято решение о проведении боевого мероприятия, в результате которого „террористы“ были нейтрализованы, а заложники освобождены», — пишет пресс-служба УФСБ.