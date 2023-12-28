А что в кино? «Три богатыря и пуп земли», «Великолепная пятерка» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.
«Три богатыря и Пуп Земли» — российский мультфильм, двенадцатый во франшизе «Три богатыря». История о новых приключениях Алеши Поповича, Добрыни Никитича и Ильи Муромца.
«Великолепная пятерка» — семейный мультфильм о собаках, попавших в Большой театр.
«Реинкарнация. Картины с того света» — тайский фильм ужасов о дьявольской силе, которую хранят в себе картины.
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