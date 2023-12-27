ВС РФ нанесли авиаудары по местам дислокации ВСУ на купянском направлении

Помимо этого, расчеты тяжелых огнеметных систем нанесли удары по скоплению живой силы и военной технике противника в районе Котляровки.

ВС РФ нанесли авиаудары по местам дислокации ВСУ на купянском направлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Запад» Сергея Зыбинского.

Всего российские военные нанесли шесть авиаударов. Речь идет о районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное и Берестовое.

Помимо этого, расчеты тяжелых огнеметных систем нанесли удары по скоплению живой силы и военной технике противника в районе Котляровки.