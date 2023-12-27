В Ярославле на железнодорожной подстанции нашли самодельное взрывное устройство

В Ярославле на железнодорожной подстанции нашли самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, во время обхода дежурный обнаружил подкоп под бетонной стеной, которая окружала трансформаторные будки ж/д станции «Филино». На место были вызваны экстренные службы, которые увидели на тяговой подстанции неизвестный предмет с лампочками.

Саперы подорвали СВУ в специальном контейнере, а обломки отправили на экспертизу.

Неизвестных, закрепивших опасный предмет с лампочками, разыскивают сотрудники полиции.

Проводится проверка.