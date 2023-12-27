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В Воронеже упавшая с козырька глыба льда сломала пенсионерке обе ноги

В Воронеже глыба льда рухнула на пожилую женщину с козырька пристройки. Пенсионерка осталась жива. Об этом пишет «РИА Воронеж».

По словам очевидцев, пострадавшая получила открытые переломы голеней обеих ног. Прохожие вызвали скорую, но она приехала только через 30 минут.

Утверждается, что горожанку доставили в травматологическое отделение больницы «Электроника».

В пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области подтвердили информацию о происшествии. В отдел полиции обратился муж пострадавшей. Женщине 65 лет. Она получила различные травмы, в том числе переломы.

Полицейские проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства случившегося.