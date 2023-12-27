В Тюменской области пьяная женщина зарезала спящего знакомого

В Тюменской области пьяная местная жительница пробралась в частный дом и зарезала спящего мужчину, от чего тот скончался на месте. Об этом URA.RU рассказали в региональном следкоме.

«В деревне Падерина Тюменского района 36-летняя обвиняемая, находясь в состоянии опьянения, в результате внезапно возникших личных неприязненных отношений к 36-летнему потерпевшему, вооружившись ножом, пришла к нему в частный дом. Увидев спящего мужчину, женщина нанесла ему удар в грудь, от которого он скончался на месте», — рассказали в ведомстве.

Тюменке предъявлено обвинение в убийстве. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.