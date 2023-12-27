В Свердловской области в ДТП скончался водитель автобуса

В Свердловской области произошло ДТП, в котором погиб человек. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

ЧП случилось на 154 км трассы «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов» Нижнетагильского района. Водитель рейсового автобуса маршрута «Тюмень — Краснотурьинск» ехал в Краснотурьинск. По предварительным данным, он допустил столкновение с попутно двигающимся грузовым тоннаром.

Отмечается, что в салоне автобуса находились 15 пассажиров.

В результате ДТП водитель автобуса погиб на месте, медики осматривают и оказывают помощь еще пяти пассажирам.