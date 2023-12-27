В Свердловской области мужчина напал на родителей с ножом

В Свердловской области мужчина напал на родителей с ножом. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Трагедия произошла в Верхней Пышме. 37-летний мужчина проживал вместе с пожилыми родителями в квартире на улице Уральских Рабочих. Жили все на свои пенсии. Отмечается, что он не работал и имел инвалидность.

По данным канала, накануне между родителями и мужчиной произошел конфликт. После этого он схватил кухонный нож и стал бить им родителей. Пенсионеры сумели выскочить в подъезд и закрыть сына снаружи. Соседи помогли вызвать скорую.

Отец позже скончался, у него были ножевые ранения грудной клетки и бедра. Мать находится в реанимации.

Нападавший задержан. Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство». Мужчине грозит более 15 лет колонии.