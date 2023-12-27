В Сараях мужчину осудили за повторную пьяную езду

Ему назначили 200 часов обязательных работ. Кроме этого, суд на 2 года лишил мужчину прав управления транспортом.

В Сараях мужчину осудили за повторную пьяную езду. Об этом сообщает ИД «Пресса».

По данным издания, 38-летнего жителя Сараев ранее лишили водительских прав. Но 13 октября он сел за руль мотоцикла.

Его остановили сотрудники Госавтоинспекции. Они предположили, что водитель пьян. Алкотестер показал 1,012 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Сараевский районный суд признал его виновным. Ему назначили 200 часов обязательных работ. Кроме этого, суд на 2 года лишил мужчину прав управления транспортом.