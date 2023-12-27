В Санкт-Петербурге женщина заманила к себе в квартиру двоих детей, избила их нунчаками и угрожала

В Санкт-Петербурге женщина заманила к себе в квартиру двоих детей, избила их нунчаками и угрожала ножом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГСУСК по городу.

«По версии следствия, подозреваемая 27 декабря 2023 года под предлогом попить чай и согреться пригласила двух учащихся начальных классов к себе в квартиру, после чего закрыла дверь. На почве личных неприязненных отношений она избила детей предметом, похожим на нунчаки, угрожала ножом, а также распылила газ, удерживая в квартире около часа», — говорится в сообщении.

В отношении 48-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело.

Избитые школьники сейчас в больнице, им оказывается помощь.

Женщина задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения и предъявлении обвинения.