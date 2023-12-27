В Рязанской области столкнулись «КамАЗ» и «Лада»

Пострадала водитель «Лады».

В Рязанской области столкнулись «КамАЗ» и «Лада». Об этом сообщили в региональном УМВД.

Авария случилась 26 декабря в Чучковском районе на 3-м километре автодороги «Чучково-Назарка». По предварительной информации, 30-летняя местная жительница, управляя автомобилем «Лада Гранта», столкнулась с автомобилем «КАМАЗ-699210» под управлением 55-летнего жителя Нижегородской области.

Пострадала водитель «Лады».

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.