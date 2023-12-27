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В Рязани зафиксировали три превышения ПДК сероводорода в воздухе
Результаты исследования направили в природоохранную прокуратуру.

В Рязани зафиксировали три превышения ПДК сероводорода в воздухе. Об этом сообщили на сайте регионального минприродопользования.

Нарушения выявили в Дашково-Песочне. В пятницу, 22 декабря, там зафиксировали одно превышение ПДК сероводорода в концентрации 2,1 ПДКмр. А в понедельник, 25 декабря, стационарный пост наблюдения зафиксировал в микрорайоне два превышения ПДК. Максимальный уровень концентрации сероводорода составил 1,8896 ПДКмр

Стационарными постами в Канищеве и в районе Рязанского Кремля измерений с превышением ПДК загрязняющих веществ не выявлено.

Результаты исследования направили в природоохранную прокуратуру.

Ранее Малков прокомментировал жалобы рязанцев на загрязнение воздуха.