В Рязани задержали мужчину, объявленного в федеральных розыск

Патрульные полицейские препроводили осужденного в отдел полиции, откуда его передадут инициаторам розыска.

В Рязани задержали мужчину, объявленного в федеральных розыск. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Инцидент произошел 26 декабря на улице Бирюзова. Патрульные заметил мужчину, который вел себя странно. Прохожий отворачивался от полицейских и спешил уйти.

Оперативники остановили прохожего и выяснили, что 43-летний рязанец был осужден за угрозу убийством, уклоняется от наказания и скрывается от правоохранительных органов. Сотрудники Управления федеральной службы исполнения наказания России по Рязанской области объявили его в федеральный розыск.

Патрульные полицейские препроводили осужденного в отдел полиции, откуда его передадут инициаторам розыска.