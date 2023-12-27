В Рязани росгвардейцы задержали мужчину за кражу одежды из магазина

Работники торговой точки пояснили, что один из посетителей взял в торговом зале несколько вещей и, спрятав их под зимней курткой, попытался покинуть магазин.

В Рязани росгвардейцы задержали мужчину, пытавшегося вынести одежду из сетевого магазина. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Во вторник, 26 декабря, на пульт дежурного вневедомственной охраны поступило сообщение о срабатывании тревожной сигнализации в сетевом магазине на Первомайском проспекте.

На месте к росгвардейцам обратились работники торговой точки. Они пояснили, что один из посетителей взял в торговом зале несколько вещей и, спрятав их под зимней курткой, попытался покинуть магазин. Сумма ущерба составила более восьми тысяч рублей.

Правоохранители задержали местного жителя, 1982 года рождения. Мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за кражу и грабеж.