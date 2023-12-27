В Рязани пьяный мужчина зарезал знакомого
Инцидент произошел в ночь с 25 на 26 декабря
В Рязани пьяный мужчина зарезал знакомого. Об этом сообщили в регионального СУ СК.
Инцидент произошел в ночь с 25 на 26 декабря. 41-летний рязанец был в гостях у знакомого, с которым они выпивали. В какой-то момент между ними произошел конфликт, в ходе которого рязанец ударил хозяина жилища ножом в область грудной клетки.
Потерпевший скончался в больнице.
Нападавшего задержали, он признал вину. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
По уголовному делу назначены необходимые экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.