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В Рязани полицейские задержали мужчину за незаконное хранение наркотиков
Возбуждено уголовное дело.

В Рязани полицейские задержали мужчину за незаконное хранение наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Наряд ППС, двигаясь по маршруту патрулирования, на Проезде Речников заметил молодого человека, который что-то искал в снегу у тротуара. Увидев полицейских, он начал резко уходить.

Правоохранители остановили прохожего.

На место вызвали оперативников Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области. Они досмотрели 38-летнего рязанца и обнаружили самодельный контейнер с порошкообразным веществом.

Экспертиза установила, что в нем хранилось 1,25 грамма синтетического наркотика. Злоумышленника задержали.

Возбуждено уголовное дело.