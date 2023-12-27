В Рязани полицейские задержали мужчину за незаконное хранение наркотиков

Возбуждено уголовное дело.

В Рязани полицейские задержали мужчину за незаконное хранение наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Наряд ППС, двигаясь по маршруту патрулирования, на Проезде Речников заметил молодого человека, который что-то искал в снегу у тротуара. Увидев полицейских, он начал резко уходить.

Правоохранители остановили прохожего.

На место вызвали оперативников Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области. Они досмотрели 38-летнего рязанца и обнаружили самодельный контейнер с порошкообразным веществом.

Экспертиза установила, что в нем хранилось 1,25 грамма синтетического наркотика. Злоумышленника задержали.

Возбуждено уголовное дело.