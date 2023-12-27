В Рязани объект культурного наследия на улице Грибоедова переоборудуют под офис РГМЭК

В документах указано, что заказчик должен грамотно использовать офисное пространство, структуру и дизайн помещений.

В Рязани разработают документацию на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой», конца 17 — начала 19 веков. Его переоборудуют под офис РГМЭК. Информацию разместили на сайте госзакупок.

Здание находится на улице Грибоедова, дом № 58. Сейчас там находится бизнес-центр «Эрмитаж».

Заказчик — РГМЭК. Начальная цена контракта — 59 миллионов 569 тысяч 833 рубля.

В документах указано, что заказчик должен грамотно использовать офисное пространство, структуру и дизайн помещений. Ему нужно запроектировать перепланировку, замену и подведение новых коммуникаций, климатическую систему.

Разработка дизайна и функционала помещений должна производиться с применением дизайн-мышления и с принципами бережливого производства. В стиле нужно применить элементы эклектики.

Работы должны выполнить не позднее февраля 2025 года.

Фото из сервиса «Яндекс.Карты»