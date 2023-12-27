В Рязани 27 декабря пройдет хоккейный «Мишкопад»

Акцию проведут болельщики «Рязань-ВДВ».

27 декабря в ДС «Олимпийский» состоится заключительный матч уходящего года для команды ВХЛ «Рязань-ВДВ». В нем рязанские хоккеисты встретятся с соперниками из Норильска.

В рамках матча состоится традиционная акция — «Мишкопад». Проведут ее хоккейные болельщики. После завершения игры сотни плюшевых игрушек посыплются на лед стадиона.

Организаторы предупреждают, что из-за повышенных мер безопасности в этом году участникам «Мишкопада» придется выполнить ряд важных требований. Игрушки будут осмотрены сотрудниками стадиона при входе, их нельзя будет пронести на трибуны до финальной сирены. После того, как команда соперника и судьи покинут площадку болельщикам разрешат взять свои игрушки и бросить их на лед.

Каждая игрушка станет отличным новогодним подарком для маленьких рязанцев — тех, кому сейчас очень не хватает любви и заботы. Поддержать рязанских хоккеистов и принять участие в благотворительной акции можно сегодня, 27 декабря в ДС «Олимпийский». Начало матча в 19:00.