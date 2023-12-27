В России с 1 марта ужесточат требования к выдаче ипотеки

С 1 марта 2024 года Центробанк повысит для кредитных организаций надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам.

В России с 1 марта ужесточат требования к выдаче ипотеки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

С 1 марта 2024 года Центробанк повысит для кредитных организаций надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам.

Причиной назвали существенное ухудшение стандартов ипотечного кредитования на фоне быстрого роста выдач кредитов

Надбавки к коэффициентам риска будут повышены по кредитам, выдаваемым гражданам с высоким показателем долговой нагрузки.