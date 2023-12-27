В России проиндексируют отдельные выплаты военным

Речь идет о выплатах, указанных в Федеральном законе «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат».

В России проиндексируют отдельные выплаты военным. Об этом сообщается на сайте правовой информации.

Согласно документу, с 1 января 2024 года на 4,5% будут проиндексированы отдельные выплаты военнослужащим.

Речь идет о выплатах, указанных в Федеральном законе «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат».

Основанием для этого является уровень инфляции, установленный Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».