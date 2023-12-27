В России подорожали елочные украшения

Средняя цена на шары в декабре составила 379 рублей, что на 17% выше, чем годом ранее.

В России подорожали елочные украшения. Об этом пишет «Газета.RU».

Средняя цена на шары в декабре составила 379 рублей, что на 17% выше, чем годом ранее. За мишуру придется выложить 192 рубля — на 8% больше, чем в 2022-м.

Цена гирлянд выросла на 7% - 529 рублей.

«И в этом, и в прошлом году россияне чаще приобретают товары эконом-сегмента — готовые наборы на одну елку из пластиковой основы. Такие товары — лидеры в ценовой категории до 1000 рублей. На рост цены елочных игрушек влияют как импортная составляющая в товаре, так и сезонный характер продажи», — отметили эксперты.