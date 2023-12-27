В России допустили новогоднее перемирие с Украиной

Важно, чтобы перемирие не было использовано в качестве провокации, а также как возможность передислокации.

Новогоднее перемирие Украины и России может произойти, но нужно договариваться с Киевом. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, пишет «Лента.ру».

"Все возможно, если для этого есть какое-то желание", — отметил он.

Чепа добавил, что в любом случае нужно договариваться. Важно, чтобы перемирие не было использовано в качестве провокации, а также как возможность передислокации.