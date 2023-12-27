В Омской области на птицефабрике 17-летнему подростку отрезало руку

В Омской области на птицефабрике 17-летнему подростку, который подрабатывал на производстве, отрезало руку. Об этом сообщил портал Ngs55.ru.

По их данным, молодой человек попал под транспортировочную ленту. Несовершеннолетний выжил, однако получил открытую черепно-мозговую травму, ранение плеча и лишился конечности.

Подростка доставили в больницу.

Омские следователи возбудили уголовное дело из-за нарушения требований охраны труда.

Правоохранителям предстоит установить человека, который отвечал за безопасность сотрудников.