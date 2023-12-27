В Новороссийске рязанца осудят за незаконный оборот наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
По информации ведомства, 33-летний приезжий из Рязанской области приобрел и хранил для употребления около одного грамма производного N-метилэфедрона, что было подтверждено проведенной экспертизой. Также специалисты установили, что мужчина купил запрещенное вещество через Интернет бесконтактным споосбом.
Его задержали на одной из улиц Новороссийска, уличив в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 6.9 КоАП РФ. При личном досмотре оперативники нашли и изъяли полимерный сверток с порошкообразным веществом синтетического происхождения.
На период предварительного следствия мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Уточняется, что доказательственная база собрана, а уголовное дело с обвинительным заключением передали в суд.