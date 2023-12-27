В Новомичуринске пожилой мужчина забрал у подростка телефон

Возбуждено уголовное дело.

В Новомичуринске пожилой мужчина забрал у подростка телефон. Об этом сообщило издательство «Пресса» .

Инцидент произошел в понедельник, 25 декабря.

По предварительной информации, 15-летний молодой человек стоял на площадке в одном из общежитий и что-то читал в телефоне. Проходивший мимо 64-летний мужчино выхватил у подростка устройство. Самого он толкнул к окну с такой силой, что разбилось стекло.

Мужчину задержали по горячим следам, телефон изъяли. По версии полиции, новомичуринец в момент преступления был пьян.

«По данному факту возбудили уголовное дело», — сообщил и.о. руководителя Михайловского межрайонного управления следственного комитета Андрей Буянов.