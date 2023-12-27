В Москве квартиру затопило кровью соседа сверху

На В Москве на улице Багрицкого квартиру затопило кровью соседа. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на собственный источник.

«Соседи увидели, как с потолка течет что-то красное и обеспокоились, поскольку повсюду стоял неприятный запах. Люди обратились за помощью к правоохранителям», — пояснил собеседник.

Отмечается, что в квартире сверху умер 60-летний мужчина, которого соседи знали — по их словам, он злоупотреблял алкоголем. Тело пролежало в комнате около двух недель.

Обстоятельства и причины происшествия выясняются