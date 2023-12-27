В Москве девушка пострадала, облизав цветок молочая
По словам источника, 16-летний подросток получил химический ожог рта и глотки. Девушке потребовалась госпитализация.
В Москве девушка пострадала, облизав цветок молочая. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.
Инцидент произошел утром во вторник, 26 декабря.
По словам источника, 16-летний подросток получил химический ожог рта и глотки. Девушке потребовалась госпитализация.
«Она сделала это самостоятельно. Причины пока неизвестны», — уточнил собеседник телеканала. Он добавил, что полиция начала проверку по факту инцидента.