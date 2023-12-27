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В Мордовии разыскивают рязанца, пропавшего 20 лет назад
Речь идет об уроженце поселка Выша Олеге Петрунькине, 1979 года рождения.

В Мордовии разыскивают рязанца, пропавшего 20 лет назад. Об этом сообщили в республиканском министерстве внутренних дел.

Речь идет об уроженце поселка Выша Олеге Петрунькине, 1979 года рождения.

Мужчина проживал в Рязани. «С 2003 года он утратил связь с родственниками и до настоящего времени о нем ничего неизвестно», — сообщили в ведомстве.

Тех, кто что-то знает о местонахождении, просят сообщить ОМВД России по Зубово-Полянскому муниципальному району по телефонам: 38-59-28, 8 (83458) 2-51-02, +7 (927) 187-41-58 или 102 (02).