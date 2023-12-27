В Мордовии разыскивают рязанца, пропавшего 20 лет назад

Речь идет об уроженце поселка Выша Олеге Петрунькине, 1979 года рождения.

В Мордовии разыскивают рязанца, пропавшего 20 лет назад. Об этом сообщили в республиканском министерстве внутренних дел.

Речь идет об уроженце поселка Выша Олеге Петрунькине, 1979 года рождения.

Мужчина проживал в Рязани. «С 2003 года он утратил связь с родственниками и до настоящего времени о нем ничего неизвестно», — сообщили в ведомстве.