В Мордовии разыскивают рязанца, пропавшего 20 лет назад
Речь идет об уроженце поселка Выша Олеге Петрунькине, 1979 года рождения.
В Мордовии разыскивают рязанца, пропавшего 20 лет назад. Об этом сообщили в республиканском министерстве внутренних дел.
Речь идет об уроженце поселка Выша Олеге Петрунькине, 1979 года рождения.
Мужчина проживал в Рязани. «С 2003 года он утратил связь с родственниками и до настоящего времени о нем ничего неизвестно», — сообщили в ведомстве.
Тех, кто что-то знает о местонахождении, просят сообщить ОМВД России по Зубово-Полянскому муниципальному району по телефонам: 38-59-28, 8 (83458) 2-51-02,