В Минсельхозе рассказали, что Окская птицефабрика может войти в тройку крупнейших производителей куриных яиц в России

Сейчас она занимает 4 место в рейтинге.

В Минсельхозе рассказали, что Окская птицефабрика может войти в тройку крупнейших производителей куриных яиц в России. Об этом сообщает ИД «Пресса» со ссылкой на министра сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Дмитрия Филиппова.

По его словам, в 2023 году Окская птицефабрика произведет, по прогнозу, 1 миллиард 300 миллионов куриных яиц. Это на 21 процент больше, чем в прошлом году.

Министр отметил, что на предприятии планируют строить новые производственные площадки и увеличивать объемы производства. В результате занимающая сейчас 4 место в России Окская птицефабрика в ближайшем будущем может войти в тройку крупнейших в стране.