В Минобороны назвали точное количество мобилизованных россиян

В рамках частичной мобилизации были призваны 302 503 человека из 1430 муниципальных образований. Более 33 тысяч прибыли в военкоматы, не дожидаясь повестки.

Всего в рамках частичной мобилизации были призваны 302 503 человека из 1430 муниципальных образований. Более 33 тысяч прибыли в военкоматы, не дожидаясь повестки. Об этом пишет РБК со ссылкой на Минобороны.

Отмечается, что более половины мобилизованных женаты (57%) и имеют детей (56,3%). У трети — один ребенок (31%), у четверти — двое.

Высшее образование получили 7% мобилизованных. У 30% есть среднее профессиональное, еще у 63% — среднее образование. Подавляющее большинство служили в армии (96,4%).