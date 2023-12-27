В Ленобласти нашли мертвыми брата и сестру в доме после пожара

В Ленинградской области произошел пожар, в котором погибли брат и сестра. Об этом пишет РЕН ТВ .

ЧП случилось в одной из квартир жилого дома в городе Тихвин ночью 26 декабря. Жильцы дома сообщили в экстренные службы, что чувствуют запах гари из квартиры на седьмом этаже.

Прибывшие на вызов пожарные нашли в квартире трупы брата и сестры. Отмечается, что от отравления угарным газом умер только мужчина. Женщина же скончалась от потери крови за сутки до пожара. На ее шее были найдены колото-резаные раны.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Известно, что погибший мужчина был неоднократно судим за угрозу убийством, кражу и причинение легкого вреда здоровью.