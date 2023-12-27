В Коми мужчина убил знакомую и выбросил ее тело в подъезд

В Коми мужчина убил знакомую и выбросил ее тело в подъезд. Об этом сообщает управление СК по республике.

По данным следствия, 56-летний мужчина выпивал со своей 47-летней знакомой в квартире одного из домов по улице Энтузиастов поселка городского типа Воргашор. В какой-то момент между ними случился конфликт, в результате которого мужчина избил женщину.

Пострадавшая получила, в том числе закрытую травму грудной клетки с переломами ребер и скончалась на месте. Мужчина вытащил тело погибшей в подъезд и скрылся.

Его задержали и заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело.