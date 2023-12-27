В Кирове многодетная мать утопила двух новорожденных детей

В Кирове 26 декабря многодетная мать утопила своих новорожденных детей. Об этом пишет РЕН ТВ .

Знакомый женщины рассказал, что пришел к ней в квартиру на улице Московской после того, как она попросила его посидеть с детьми. Через некоторое время он услышал шум воды в ванной и крики женщины. Войдя в комнату он увидел два мертвых новорожденных в раковине.

По предварительным данным, мать скрывала свою беременность от близкий. После родов она решила утопить новорожденных мальчика и девочку.

Известно, что женщину госпитализировали и подключили к аппарату ИВЛ.

Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве неврожденных детей.

Отмечается, что женщина воспитывает четырех детей. Сейчас они находятся у отца, с которым женщина была в разводе.