В Кемерове студенты зарезали подростка из-за сигарет

В Кемерове студенты зарезали подростка из-за сигарет. Об этом сообщает Mash Siberia.

По данным канала, к 16-летнему молодому человеку и его соседу в общежитие пришли два друга. Они решили сходить в магазин, но на первом этаже их встретила компания, которая агрессивно требовала закурить.

После отказа толпа из шести человек с ножом набросилась на подростков. В результате 16-летний молодой человек скончался на месте от удара ножом в грудь. Его 14-летнему знакомому сломали руку и порезали копчик, еще одного подростка ударили ножом в бок.

В настоящее время сотрудники полиции задержали шестерых студентов в возрасте от 15 до 23 лет. Возбуждено уголовное дело.