В Касимове при пожаре пострадал 47-летний мужчина

Возгорание случилось в среду, 27 декабря. Информация о пожаре в жилом доме поступила спасателям в 15:22.

В Касимове при пожаре пострадал 47-летний мужчина. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Возгорание случилось в среду, 27 декабря. Информация о пожаре в жилом доме поступила спасателям в 15:22.

Площадь пожара — восемь квадратных метров. Огонь повредил кухню. Эвакуированы двое детей.

На тушение выезжали три пожарных автомобиля, семь человек личного состава.