В Касимове при пожаре пострадал 47-летний мужчина
Возгорание случилось в среду, 27 декабря. Информация о пожаре в жилом доме поступила спасателям в 15:22.
В Касимове при пожаре пострадал 47-летний мужчина. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
Возгорание случилось в среду, 27 декабря. Информация о пожаре в жилом доме поступила спасателям в 15:22.
Площадь пожара — восемь квадратных метров. Огонь повредил кухню. Эвакуированы двое детей.
На тушение выезжали три пожарных автомобиля, семь человек личного состава.