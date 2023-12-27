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В Калининграде подросток выпал из окна многоэтажки
Инцидент произошел в среду, 27 декабря, на улице Шахматной.

В Калининграде подросток выпал из окна многоэтажки. Об этом сообщил портал «Клопс».

Инцидент произошел в среду, 27 декабря, на улице Шахматной.

«Я вышла из дома около 10 утра и услышала, что женщина кричит. На парковке лежал подросток, казалось, признаков жизни он не подавал. Соседка мне рассказала, что видела из своего окна, как сначала полетел вниз рюкзак, а потом и он сам», — рассказала жительница дома.

Соседи вызвали «скорую». За медиками приехала полиция. По информации собеседницы издания, сотрудники опросили жильцов дома.

По словам источника, подростку 17 лет, он живет в Гурьевском районе. Сперва он упал на машину, а после оказался на асфальте. За его жизнь борются врачи.