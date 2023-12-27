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В Екатеринбурге полицейского обвиняют в интимной связи с 13-летней школьницей

Служебную проверку проводят в отношении оперативника одного из отделов уголовного розыска Екатеринбурга, якобы вступившего в интимную связь с 13-летней девочкой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональный УМВД.

«В случае подтверждения вины он понесет ответственность в соответствии с законодательством нашей страны вне зависимости, по обоюдному согласию это было или нет», — сообщили в пресс-службе.

По данным агентства Ura.ru со ссылкой на источник, у 33-летнего полицейского и 13-летнего ребенка была интимная связь по обоюдному согласию в квартире у правоохранителя, якобы ранее оперативник занимался розыском девочки, которая часто сбегала из дома.

Сотрудник полиции задержан, ему вменяется часть 3 статьи 134.