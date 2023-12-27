Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 27
Чтв, 28
-6°
Птн, 29
ЦБ USD 91.71 -0.26 27/12
ЦБ EUR 101.12 -0.46 27/12
Нал. USD 91.75 / 93.7 27/12 11:10
Нал. EUR 100.9 / 102.18 27/12 11:10
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанская дзюдоистка Александра Шестопалова не оставила ни одного шанс...
Борцы Рязанской областной федерации дзюдо успешно высту...
Вчера 12:18
1 488
Сколько в 2023 году рязанцы отдадут за новогодний сладкий подарок
До Нового года осталось немного, поэтому самое время за...
24 декабря 15:30
3 285
Как рязанцы планируют провести свои новогодние каникулы-2024
Журналист РЗН. инфо пообщался с горожанами и узнал у ту...
20 декабря 13:28
5 087
Кто создает новогоднее настроение на улицах Рязани?
Рязань начала преображаться к новогодним праздникам.
19 декабря 10:01
5 422
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Новое
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Все спецпроекты →
В Башкирии мужчина убил бывшую супругу

В Башкирии мужчина убил бывшую супругу. Об этом сообщили в группе «Плохие новости».

Отмечается, что мужчину пробрался в квартиру бывшей жены, где в тот момент был ее 16-летний сын от другого брака. Он начал угрожать подростку пистолетом, связал его и заткнул рот кляпом. По словам мальчика, убийца рассказал, что планировал все это три месяца, что он следил за ними, купил новую машину, чтобы его не заметили, раздобыл ключи от запасного входа в подъезд, чтобы не попасться под камеры.

Когда женщина пришла домой, он набросился на нее, начал избивать и требовать деньги. После избиения мужчина пристегнул бывшую супругу наручниками. Отмечается, что подросток сумел вырваться и убежал искать помощь, но не успел. Когда приехала полиция, женщина была уже мертва. Убийца нанес ей несколько ножевых ранений, изрезал ножом ключицу и шею. И принес с собой черную погребальную ленту.

Убийцу поймали и отправили в психиатрическую больницу.