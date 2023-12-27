В Башкирии мужчина убил бывшую супругу

В Башкирии мужчина убил бывшую супругу. Об этом сообщили в группе «Плохие новости».

Отмечается, что мужчину пробрался в квартиру бывшей жены, где в тот момент был ее 16-летний сын от другого брака. Он начал угрожать подростку пистолетом, связал его и заткнул рот кляпом. По словам мальчика, убийца рассказал, что планировал все это три месяца, что он следил за ними, купил новую машину, чтобы его не заметили, раздобыл ключи от запасного входа в подъезд, чтобы не попасться под камеры.

Когда женщина пришла домой, он набросился на нее, начал избивать и требовать деньги. После избиения мужчина пристегнул бывшую супругу наручниками. Отмечается, что подросток сумел вырваться и убежал искать помощь, но не успел. Когда приехала полиция, женщина была уже мертва. Убийца нанес ей несколько ножевых ранений, изрезал ножом ключицу и шею. И принес с собой черную погребальную ленту.

Убийцу поймали и отправили в психиатрическую больницу.