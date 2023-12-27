В Барнауле отец полгода насиловал дочь

В Барнауле отец почти полгода насиловал родную дочь. Об этом пишет РЕН ТВ.

Долгое время девочка была не знакома со своим родным отцом. Она жила с матерью и отчимом. Когда в семье возникли финансовые проблемы и выключили электричество, биологический папа предложил приютить дочь.

12-летняя девочка переехала в квартиру к своему отцу и бабушке. Ее поселили в отдельную комнату. По предварительным данным, мужчина надругался над ней, а затем продолжил ее насиловать примерно раз в три дня. Все это продолжалось с 1 сентября по 6 декабря 2023 года.

Сейчас девочка себя плохо чувствует. У нее подозревают инфекцию и изменения в области гинекологии.