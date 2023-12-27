Умер российский писатель и сценарист Юрий Арабов

Постоянному соавтору Александра Сокурова было 69 лет.

Умер российский писатель и сценарист Юрий Арабов. Об этом сообщил « Интерфакс » со ссылкой на Союз кинематографистов РФ.

По словам собеседника агентства, Арабов умер «после продолжительной болезни».

Сценарист родился в 1954 году в Москве. В 1980 году он окончил ВГИК. В кинематографе он дебютировал как сценарист фильма «Одинокий голос человека», снятый по мотивам произведений Андрея Платонова. Арабов известен как постоянный соавтор Александра Сокурова — он написал сценарии к двенадцати его лентам.