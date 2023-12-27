Украинский военный заявил, что 2024 год станет для ВСУ еще более тяжелым

Военный добавил, что ВСУ для успеха на поле боя нужны дополнительные силы и средства.

Украинский военный заявил, что 2024 год станет для ВСУ еще более тяжелым. Об этом заявил командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский, его цитирует RT.

«Думаю, что 2024 год будет, возможно, еще более сложным, так как мы должны заканчивать ведение боевых действий», — отметил он.

Военный добавил, что ВСУ для успеха на поле боя нужны дополнительные силы и средства.

Ранее эксперты спрогнозировали переход к наступлению ВС РФ в зоне СВО в 2024 году.