Скончался звезда фильма «Паразиты»

Ли Сон Гюну было 48 лет.

Южнокорейского актера Ли Сон Гюна, снимавшегося в оскароносном фильме «Паразиты», обнаружили мертвым в Сеуле. Об этом пишет Baza.

Тело 48-летнего актера нашли в машине рядом с Центральным парком. Ранее жена Ли сообщила полицейским, что актер не возвращается домой после длительной отлучки. В квартире мужчины нашли предсмертную записку.

Известно, что незадолго до смерти артиста регулярно вызывали на допросы из-за подозрений в употреблении наркотиков. Ли Сон Гюн отрицал утверждал, что наркотики ему могла подбросить барменша в целях шантажа. Отметим, что в Южной Кореи за употребление запрещенных веществ наказывают от четырех месяцев до 14 лет.

Фильм «Паразиты» режиссера Пон Чжун Хо получил Золотую пальмовую ветвь и кинопремию «Оскар» как лучшая картина 2019-го года.